Al pronto soccorso da ore con l’anziana madre, le figlie danno in escandescenze

La denuncia per entrambe è di interruzione di pubblico servizio e violenza ad incaricato di pubblico servizio. C’era voluto l’intervento degli agenti del commissariato di Polizia di Sarzana per permettere al pronto soccorso dell’ospedale San Bartolomeo di ripartire con le proprie attività. Interrotte dalle intemperanze di due giovani donne che avevano accompagnato la propria anziana madre presso il nosocomio e, alla quinta ora di attesa e vedendola lamentarsi in un corridoio, hanno inscenato una protesta che ha paralizzato l’attività di tutta la struttura.

I fatti si riferiscono allo scorso 28 luglio. Una signora, originaria della Moldavia, si era recata al pronto soccorso attorno alle 15.30 per un dolore ad un ginocchio che persisteva ormai da una settimana. Non essendo frutto di alcun trauma, secondo procedura il suo caso era stato inserito tra i codici verdi, a bassa priorità. Alle 20.30 circa, la figlie che l’avevano accompagnata aveva cercato informazioni sulla parente, scorgendola in un corridoio su una sedia a rotelle.

