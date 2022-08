Celle, la strettoia di Cassisi e mezzi che rimangono incastrati. Abitanti esasperati: “Qui non devono passare”

Celle Ligure. Storia lunga. Anni di sopportazione, ma nulla cambia. Il problema rimane. Strettoia tra le case, furgoni e camioncini che si incastrano o non riescono a passare. Risultato: muri rovinati e traffico bloccato.

Via Cassisi, frazione di Celle dove, per fortuna, sembra che il tempo si sia fermato. Almeno in questo tratto felice di case antiche senza cemento e palazzi. Forse proprio per questo esiste il problema. La strada si stringe in mezzo alle piccole abitazioni e i mezzi non passano.

