Cento case scoperchiate, ottanta alberi caduti e danni su tutto il territorio. Giampedrone in sopralluogo a Luni

Un centinaio di case scoperchiate, ottanta alberi caduti, ingenti danni da mare a monte ad abitazione e attività economiche. Questo il pesante quadro della situazione del comune di Luni (per la quale ieri il primo cittadino Silvestri ha scritto a Prefettura e Regione) illustrato oggi pomeriggio dal vice sindaco Massimo Marcesini all’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone, in sopralluogo sul territorio all’indomani della violenta ondata di maltempo. L’incontro si è tenuto in sala consiliare alla presenza di più consiglieri comunali, assessori ed esponenti politici locali, della senatrice Stefania Pucciarelli e del consigliere regionale Sauro Manucci.

“È stato un evento drammatico, improvviso e catastrofico, un uragano”, ha osservato Marcesini, sottolineando poi, in merito ai danni alle abitazioni, che “il problema non è tanto l’inagibilità temporanea, alla quale si può ovviare in qualche modo, ad esempio grazie ad amici e parenti, quanto quel che le famiglie dovranno affrontare come costi per sistemare i danni. Parliamo di spese importanti, servono contribuiti altrimenti i cittadini andranno veramente in difficoltà. È necessario dare risposte”.

Dell’assessore una prima considerazione sui danni alle case. “Chi ha una abitazione che viene dichiarata inagibile, ha diritto, indipendentemente dalla soluzione adottata per i giorni da trascorrere altrove, a ricevere il contributo per l’autonoma sistemazione; questo grazie alla dichiarazione di stato di emergenza regionale approvata oggi, che a questi fini mette a disposizione 250mila euro”. Contributi, questi, che vanno dai 400 ai mille euro, come stabilito, ha spiegato Giampedrone, da Codice della Protezione civile; ai Comuni il ruolo di interfaccia tra cittadinanza e Regione per l’ottenimento delle risorse.

