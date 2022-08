Cinghiali alla Maggiolina, Cna: “Il danno per l’attività che opera nel parco dovrà essere risarcita dal Comune”

“La questione irrisolta dei cinghiali al Parco della Maggiolina non è più accettabile – dichiara con una nota la Cna spezzina -. Abbiamo atteso fiduciosi che arrivasse una risposta da parte delle amministrazioni, comunale e regionale, per trovare una soluzione, ma sono trascorsi troppi giorni e tutto è rimasto invariato dall’8 agosto scorso. I cinghiali sono ancora all’interno del Parco e non si ha nessuna previsione delle tempistiche legate al trasferimento degli animali o alla loro sorte, che il parere richiesto dall’Ispra parrebbe aver decretato, e della pulizia e disinfestazione dell’area verde”.

“L’attività che opera all’interno del Parco ha bisogno e diritto di risposte certe – prosegue la nota dell’associazione di categoria – e dovrà essere risarcita dal Comune per l’enorme danno subito e che continuerà a subire, dato che occorreranno altri giorni per ripristinare le condizioni necessarie per l’utilizzo dell’area. I gestori hanno bisogno di organizzare la propria vita lavorativa e di non restare bloccati senza nessuna risposta. È fondamentale prevedere un sistema di rimborso per l’impresa che ingiustamente si è ritrovata coinvolta in questa problematica e serve una pulizia celere di tutto il Parco da parte del comune. Occorre dare tempi certi a chi ancora sta aspettando di poter riaprire la propria attività con cui sostiene economicamente la propria famiglia”, conclude la nota della Cna spezzina.

