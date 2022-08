Dolceacqua, alla processione per l’Assunta manca la statua della Madonna

Dolceacqua. La processione per l’Assunzione di Maria in cielo a Dolceacqua si è svolta, come da calendario liturgico, il 15 agosto. Unico neo: mancava la statua della Madonna che la tradizione vuole essere portata in spalle per le vie del borgo. Al momento non sono chiari i motivi per cui nessuno abbia portato la statua in processione, come invece i fedeli si sarebbero aspettati. La “mancanza” della protagonista della festa, però, ha creato un certo malcontento in paese, dove in tanti si sono interrogati sull’accaduto.

Il nuovo parroco di Dolceacqua, don Pietro, non commenta l’accaduto. Così come l’amministrazione comunale, che interpellata al riguardo non rilascia alcuna dichiarazione. «Non sono stato informato – dice invece il vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta -. L’unica cosa che posso dire è che, siccome non c’è vera sostanza, il guaio che succede sempre, al di là del fatto che sia da una parte sia dall’altra ci possano essere magari errori di comunicazione e di atteggiamenti, tutte cose assolutamente trascurabili, quello che spesso succede è che in ogni paese ci sono spesso dei cultori o custodi delle tradizioni che, talvolta, diventano eccessivamente invasivi nel contesto ecclesiale e perciò se un parroco, legittimamente o anche doverosamente, va a regolare qualche situazione, allora immediatamente questi organizzano una sorta di opposizione o di protesta». «Al di là che non conosco il fatto specifico – conclude il Vescovo – Posso pensare che si riconduca a questo: un gruppo che magari sino a poco tempo fa ha prestato il servizio di portare la statua in processione, per una ragione che io obiettivamente non conosco, avrà deciso di dare di questo segnale».

