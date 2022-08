Fondi Pnrr per le scuole di Sanremo, il PD plaude al lavoro di sindaco e assessori

Sanremo. “Salutiamo con soddisfazione l’uscita delle dichiarazioni del sindaco Alberto Biancheri in relazione ai tre progetti di potenziamento dei servizi di istruzione tramite fondi PNRR presentati nelle scorse settimane, ed integralmente ammessi per un totale di quasi quattro milioni di euro di finanziamento”. A dichiararlo è il segretario cittadino del Partito Democratico Maurizio Caridi.

“Avvisi pubblici relativi ad asili nido e scuole dell’infanzia finanziati con le specifiche risorse del PNRR e del Ministero dell’Istruzione per più di 3 miliardi di Euro. Il più significativo investimento sul sistema di educazione ed istruzione 0-6, reso possibile in modo determinante proprio grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che hanno destinato una misura specifica. Un obiettivo centrato grazie all’azione dei Governi di Conte prima e di Draghi successivamente e di tutte le forze che li hanno sostenuti e che consentiranno di finanziare 2.190 interventi, 333 per le scuole dell’infanzia, 1857 per gli asili nido e poli dell’infanzia per la fascia di età 0-6. Un obiettivo che non si sarebbe realizzato se al Governo ci fosse stata una forza politica, come Fratelli d’italia, che rispetto al PNRR ha assunto scelte ambigue rappresentate da voti di contrarietà e di astensione nel Parlamento nazionale e in Europa”.

» leggi tutto su www.riviera24.it