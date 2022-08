Il parere di Ispra: “Immediata cattura e macellazione per i cinghiali della Maggiolina”. Ma lo stallo continua

Dopo oltre 10 giorni dall’inizio dello psicodramma che è montato intorno alla famigliola di cinghiali rinchiusi all’interno del parco della Maggiolina il parere dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale del ministero dell’Ambiente riavvolge il nastro esattamente al punto di partenza, quando si riteneva che le norme regionali e statali fossero sufficientemente chiare: gli animali andavano rimossi e, con ogni probabilità, abbattuti. Anzi, oggi Ispra dice chiaramente di essere a favore “dell’immediata cattura degli esemplari” e della “loro successiva traslocazione esclusivamente presso strutture autorizzate per la macellazione”. Un’opinione che deriva principalmente dal rischio di diffusione della peste suina africana.

Ma andiamo con ordine: nel pomeriggio dell’8 agosto, giorno del confinamento degli ungulati all’interno del parco urbano, dove si erano intrufolati la notte precedente, tutto era già stato predisposto da Regione Liguria che aveva incaricato un veterinario e le guardie zoofile per la cattura alle 14 di martedì 9 agosto.

L’ordinanza prontamente emessa dal sindaco Pierluigi Peracchini contro l’abbattimento aveva però stoppato l’iter, nonostante molti ritenessero, leggendone il testo, che l’uccisione dei cinghiali avrebbe potuto avvenire al di fuori dei confini comunali. Ma a quel punto lo scontro è diventato politico. Da una parte il Comune e le associazioni animaliste: “I cinghiali non si toccano, se non per ricoverarli in un luogo sicuro”. Dall’altra la Regione, che ha atteso che venisse indicata un’area confacente alle necessità. Il tutto muovendosi sempre sul filo dell’interpretazione delle norme che regolano il trattamento della fauna selvatica, che è patrimonio dello Stato e il cui destino è delegato alle Regioni.

