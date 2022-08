La giara della poesia “chiude” il FestivAlContrario: tutti i nomi e i componimenti selezionati

Zuccarello. A conclusione del FestivAlContrario (l’ultimo evento sarà il concerto d’organo di Simone Stella martedì 23 alle 21.30 nella chiesa di San Bartolomeo di Zuccarello) ieri sono state estratte dalla Giara le poesie inserite da piccoli e grandi durante il periodo del festival, a tema libero o sui temi “Pietre” e “La poesia cura”.

La commissione non ha ritenuto di stilare una classifica, ma ha scelto per la categoria “bambini” le composizioni di Michael Stillone (La paura è debole), Nora Galeazzo (La solitudine), Matilde Lorenzotti (Haiku per Castelvecchio) e Valentina D’Amico (Rocce).

