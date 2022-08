Le probabili formazioni di Inter-Spezia: chi al posto di Verde? Gotti valuta Agudelo. Inzaghi punta sulla LuLa

Squadra che vince non si cambia. Luca Gotti è in procinto di confermare gran parte dell’undici visto in campo contro l’Empoli lo scorso sabato, facendo però a meno dell’infortunato Verde, che non farà parte della spedizione milanese. Confermato il 3-5-2, il tecnico spezzino potrebbe decidere di alzare Kevin Agudelo vicino a Nzola, per non perdere il gioco delle coppie che abbiamo visto in questo inizio di stagione, con il centravanti angolano più grosso e forte fisicamente, accompagnato da un “piccoletto” guizzante e con grandi invenzioni come il colombiano. Ma con Agudelo spostato nel reparto avanzato si apre un dilemma: chi gioca mezzala? Con Bourabia confermatissimo, così come Bastoni, ecco che Jacopo Sala potrebbe avere una chance dall’inizio, proprio come capitato contro il Como in Coppa Italia. Più difficile ipotizzare dall’inizio Ekdal o il giovane Ellertsson. Per quanto riguarda la difesa pochi dubbi: davanti a Dragowski ecco il trio che ci accompagnerà come una filastrocca per tutta la stagione: Caldara, Kiwior, Nikolaou.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Sala, Bourabia, Bastoni, Reca; Agudelo, Nzola.

Allenatore: Luca Gotti

