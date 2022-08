Lo Spezia all’esame Inter, Gotti: “Verde out, Kovalenko c’è. Non chiamateci spartani, loro sono morti”

Esame Inter per lo Spezia di Luca Gotti, che dopo la bella vittoria contro l’Empoli è chiamato ad una sfida quasi impossibile in un San Siro sold out, contro la squadra di Simone Inzaghi: “Guardate i risultati della prima giornata, non la quinta, che ha già segnato un solco tra le prime otto, che hanno vinto. C’è una differenza ben marcata, ci sono partite quasi ingiocabili, al netto che il calcio per fortuna regala episodi. Fortunatamente abbiamo vinto una partita in equilibrio, quelle che erano in disequilibrio sono andate tutte a favore di quelle più forti. Con la consapevolezza della forbice più ampia tra big e piccole, ti trovi a fare la partita che ti è concesso fare, in base a come stai e a chi hai a disposizione, anche in relazione a come si sviluppa la partita. Le partite di A nascondono altre partite all’interno della partita, ma pensi a come fargli male nel miglior modo possibile”, spiega in conferenza stampa Luca Gotti alla vigilia della gara contro i nerazzurri.

Un ambiente caldissimo, in cui lo Spezia potrà contare su mille cuori spezzini, quasi degli spartani: “Non dobbiamo dire così, perché erano 300, giovani e forti ma sono morti. Quel migliaio di tifosi saranno un accompagnamento piacevole”.

