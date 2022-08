Meteo: dopo la tempesta di ieri, oggi torna il sole sulla Liguria

Liguria. La goccia fredda in quota, responsabile degli intensi temporali che si sono abbattuti in particolar modo sul Tigullio e sullo spezzino, tenderà ad allontanarsi nei prossimi giorni. Ritorneranno, così, condizioni gradualmente più stabili. Ecco le previsioni del Centro Meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: tra nottata e mattinata possibilità per dei temporali, sparsi un po’ “a macchia di leopardo, ma più probabili lungo le coste e sul levante. Nel corso della mattinata tenderanno ad aprirsi gradualmente delle schiarite un po’ ovunque. Pomeriggio generalmente soleggiato con gli ultimi strascichi nuvolosi presenti sul levante e qualche cumulo in formazione sulle Alpi liguri. La serata sarà, infine, caratterizzata dal cielo generalmente poco nuvoloso.

