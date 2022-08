Metropolis di Fritz Lang per la rassegna organizzata dall’Ordine degli architetti

Lunedì 22 agosto alle ore 20,50, nell’ambito della rassegna ‘Architettura al cinema’, ideata dall’Ordine degli Architetti della Spezia in collaborazione con il cinema Il Nuovo e il regista Fulvio Wetzl, al cinema di Via Colombo 99 sarà proiettato Metropolis (1927) di Fritz Lang, restaurato dalla cineteca di Bologna. Inizialmente prevista in Piazza Europa, la proiezione è stata spostata in sala per i problemi derivanti dall’ondata di maltempo. Lunedì la proiezione sarà preceduta da una breve presentazione a cura dell’architetto Giacomo Paladini, consigliere dell’Ordine.

