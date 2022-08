Imperia. Sono state settimane difficili per la frazione imperiese di Montegrazie che, insieme a diverse altre come Moltedo e Sant’Agata, è rimasta per giorni senza acqua e poi senza acqua potabile.

Ora però, passata la parte peggiore dell’emergenza, gli abitanti hanno scritto assieme alla Pro Loco una lettera aperta a Rivieracqua ed alle istituzioni affinché intervengano sull’infrastruttura vetusta che serve il paese così che non si ripresentino gli stessi problemi:

