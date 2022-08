Pallapugno, ad Andora c’è Bormidese vs Imperiese Olio Roi Acqua San Bernardo

Andora. Grande pallapugno in scena allo sferisterio della frazione di San Bartolomeo. Per il “1° Trofeo Coppa Liguria” si sfideranno, a partire dalle 21 di lunedì prossimo 29 agosto, la Bormidese di Davide Dutto e la Imperiese Olio Roi Acqua San Bernardo di Federico Raviola. Il match è organizzato dal Comitato Regionale Pallapugno e dalla ASD Don Dagnino “Peq Agri”. Il costo del biglietto, pari a 7 euro, verrà pagato dai soli maggiorenni. Prima dell’incontro è possibile cenare presso l’impianto sportivo. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 3382986681.

» leggi tutto su www.riviera24.it