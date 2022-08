Politiche 2022, il centrodestra sceglie Rixi per l’uninominale nel collegio imperiese

Imperia. E’ Edoardo Rixi il candidato della coalizione di centrodestra per il “posto blindato” del seggio uninominale Camera uno Savona-Imperia. L’ex vice ministro del Carroccio e segretario regionale del partito di Salvini, è il primo candidato ufficiale della coalizione composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati. Sfuma la possibile candidatura nel collegio Camera uno per l’onorevole ventimigliese Flavio Di Muro, il quale non può correre al Senato per motivi di età. Per lui si prospetta un posto nel listino proporzionale che deve ancora essere annunciato.

Tutti i nomi.

» leggi tutto su www.riviera24.it