Politiche 2022, in Liguria i più votati dalle Parlamentarie M5S sono Luca Pirondini e Roberto Traversi

Genova. E’ stato pubblicato questa notte sul sito del movimento 5 stelle l’esito delle parlamentarie.

Il voto riguarda i collegi plurinominali della Camera dei Deputati e del Senato, mentre la scelta dei collegi uninominali dovrebbe spettare direttamente a Giuseppe Conte che, comunque, come si legge sul sito del movimento, anche rispetto alle liste “il presidente si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali. Il presidente, inoltre, si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario”.

» leggi tutto su www.genova24.it