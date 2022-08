Politiche 2022, Jessica De Muro e Federica Giorgi saranno le candidate spezzine per il Movimento Cinque Stelle

Pubblicato sul sito del Movimento 5 stelle l’esito delle parlamentarie. Il voto riguardava i collegi plurinominali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, mentre la scelta dei collegi uninominali dovrebbe spettare direttamente a Giuseppe Conte. In Liguria il risultato è stato abbastanza scontato: su oltre 50 mila voti, che corrispondono a oltre il 37% degli aventi diritto, il più votato per il Senato è il consigliere comunale Luca Pirondini con 787 voti. A seguire sempre per il Senato ci sono Renato Utique, la spezzina Jessica De Muro e Antonio Barbera. Per quanto riguarda la Camera dei deputati a prendere più voti è l’ex sottosegretario e attuale deputato Roberto Traversi che ha raccolto 555 voti. Dietro di lui ci sono la sarzanese Federica Giorgi, Alessandro Cancellieri e Laura Risso.

A conti fatti l’ex sottosegretario alle Infrastrutture Roberto Traversi e il capogruppo in Consiglio comunale a Genova Luca Pirondini saranno i candidati capilista alla Camera e al Senato per il M5S in Liguria. Con 555 voti raccolti Traversi è risultato il candidato più votato per i collegi plurinominali della Camera dei deputati, seguito dalla capogruppo M5S in Consiglio comunale a Sarzana Giorgi, mentre Pirondini ha ottenuto 787 preferenze prima della ex consigliera comunale spezzina De Muro.

