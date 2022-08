Rincari sui materiali, Laigueglia stanzia 450mila euro per coprire la “differenza” e confermare i cantieri programmati

Laigueglia. L’amministrazione comunale di Laigueglia guidata dal sindaco Roberto Sasso Del Verme ha stabilito di destinare l’avanzo di bilancio, pari a circa 450 mila euro, alla copertura dei rincari che potranno interessare i lavori pubblici programmati ed in partenza nel prossimo autunno.

L’aumento dei prezzi dei materiali comporterà, anche per le pubbliche amministrazioni, un incremento più o meno rilevante sui costi delle opere pubbliche. Per questo motivo, il primo cittadino di Laigueglia ha stabilito di utilizzare il “tesoretto” del Comune per coprire gli eventuali rincari che si registreranno, con tutta probabilità, ancora tra qualche mese. La cifra è pari al 20 per cento circa della cifra totale stanziata per i cantieri, pari a 2 milioni di euro complessivi.

» leggi tutto su www.ivg.it