Dal comune di Riomaggiore

In queste ore l’Ufficio tecnico del Comune Di Riomaggiore sta passando in rassegna i danni causati dal maltempo di ieri. Abbiamo registrato caduta di alberi, piccole frane, danni al tetto delle scuole e del Castello, lampioni pericolanti, l’interruzione della strada di Palaedo e diversi tetti di case private danneggiati, oltre al guasto all’energia elettrica saltata per molte ore.

» leggi tutto su www.levantenews.it