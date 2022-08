Alle 18.30 circa, un adolescente sceso in mare con alcuni amici, nonostante la bandiera rossa che indica la pericolosità del mare agitato, è apparso in difficoltà e a differenza degli amici non riusciva a tornare a riva. E’ stato un bagnino dei bagni Borgo Renà, sceso in acqua cojn un salvagente, a recuperare l’adolescente che non ha avuto bisogno del 118.

