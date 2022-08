Genova. Piove sul bagnato, anzi diluvia a Bogliasco…

Brutta botta, non solo per il ginocchio di De Luca, ma per tutta la Sampdoria, che sulla verve e gioventù di Manuel contava, come possibile compensazione ai problemi di età (Quagliarella e Caputo) e di recupero fisico (Gabbiadini) dei compagni d’attacco… Ora toccherà agli esami strumentali, far comprendere la tempistica dei tempi di recupero, che purtroppo è facile profetizzare non brevi…

» leggi tutto su www.genova24.it