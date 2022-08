Simone Inzaghi avverte l’Inter: “Occhio allo Spezia, sono in forma e hanno giocatori da tenere sotto controllo”

“Occhio allo Spezia”. Simone Inzaghi avverte l’Inter alla vigilia della sfida contro la squadra di Luca Gotti, impegnata domani sera a Sin Siro contro i nerazzurri, reduci dal successo contro il Lecce. “Sarà una partita complicata, giochiamo con un Spezia in salute che ha vinto bene in Coppa Italia e in campionato. Hanno un ottimo tecnico, che conosco bene, molto preparato e dei giocatori da tenere sotto controllo”, spiega Inzaghi ai canali social della squadra di Milano, tenendo alta la guardia in vista della gara contro la squadra bianca.

“La settimana è andata bene, i ragazzi hanno lavorato bene e si è cercato di perfezionare i nostri automatismi” – ha proseguito Inzaghi, parlando poi degli assenti per la sfida di domani sera. -. “Abbiamo recuperato D’Ambrosio che non c’era a Lecce, non avremo Mkhitaryan ma lavoriamo per preparare bene le partite. Dobbiamo avere tante soluzioni. Sabato nel finale abbiamo chiuso con quattro punte. Abbiamo ottimi giocatori, le partite si iniziano in undici ma spesso sono determinanti anche i cinque che entrano”.

