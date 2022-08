Andora, al via opere di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica

Andora. Nuove opere di efficientemento energetico per l’illuminazione pubblica di Andora. Ad essere interessata è un nuovo tratto della passeggiata a mare di ponente. La giunta comunale ha dato il via libera al secondo stralcio del progetto definitivo-esecutivo in linea tecnica e ha nominato il rup per il tratto di lungomare fra vicolo Sant’Andrea e Vico delle Vignette.

“Si tratta di un intervento del valore di 70mila euro che andrà in continuità con quello già eseguito nella zona di ponente sulla passeggiata che arriva fino alla rotonda panoramica – spiega il sindaco Mauro Demichelis – Saranno sostituiti tutti i pali danneggiati e i nuovi corpi illuminanti saranno a led a garanzia di un migliore illuminamento e con una importante riduzione dei costi di gestione rispetto agli attuali. Inoltre, si andrà a migliorare l’attuale resa che è davvero scarsa. I nuovi punti andranno, infatti, a ridurre il cosiddetto inquinamento luminoso dato che le minori dimensioni dei corpi illuminanti concentrano la luce sulle aree a terra e non in alto”.

