Bordighera, querelle scuole dell’infanzia. Trucchi insiste

Bordighera. «Ho letto la risposta che il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito ha voluto dare alle mie osservazioni circa la sistemazione dei bambini della nostra scuola dell’infanzia per il prossimo anno scolastico. Più che una risposta direi che si tratta di una serie di accuse, che è poi il metodo che il sindaco abitualmente usa anche in consiglio comunale quando le opposizioni cercano di fare il loro mestiere. Provo a rispondere». Così in una nota il consigliere di Semplicemente Bordighera Giuseppe Trucchi sulla querelle della sistemazione degli alunni delle scuole dell’infanzia dopo l’incendio che ha distrutto il nuovo asilo di via Napoli.

«Il sindaco mi accusa di fomentare i genitori.A parte la considerazione dei genitori come persone che subiscono fomentazioni da parte di altri quasi che non fossero capaci a ragionare da soli,vorrei assicurare che io non ho avuto incontri con loro.Ho semplicemente espresso il mio parere personale come diritto e dovere di un consigliere di opposizione.

» leggi tutto su www.riviera24.it