Calcio/ L’ex Paleari strepitoso su Coda e Badelj, Genoa e Benevento fanno 0-0

Genoa: Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Badelj, Frendrup; Portanova, Gudmundsson; Coda, Ekuban. All. Blessin

Benevento: Paleari; Letizia, Capellini, Glik, Barba, Masciangelo; Karic, Viviani, Acampora; La Gumina, Forte. All. Caserta.

Finisce 0-0 la sfida del Ferraris tra Genoa e Benevento: un punto che lascia l’amaro in bocca sia per il rigore non concesso nel primo tempo su Portanova che per le occasioni sprecate. Squadra che vince non si cambia e così Blessin si affida al 4-2-2-2 che ha espugnato il Penzo di Venezia con Hefti, Bani, Dragusin e Pajac davanti a Martinez. In mezzo Badelj e Frendrup mentre a supporto di Coda ed Ekuban Portanova e Gudmundsson.

