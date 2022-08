Centro salute mentale ad Albenga, Ciangherotti: “Ennesima brutta figura della giunta Tomatis”

Albenga. “Ancora una volta l’assessore Marta Gaia ha toppato nel suo ruolo di massima guida dei servizi sociali di Albenga. Ha accusato l’Asl 2 di non aver accettato i locali messi a disposizione dal Comune per poter svolgere il servizio di incontro tra i pazienti seguiti dall’igiene mentale e i parenti. Ha accusato, e con lei tutta la giunta, evidentemente, l’Asl di avere smantellato un altro servizio territoriale. Ebbene, alla prova dei fatti, quanto denunciato dall’assessore Gaia è risultato essere un grande da lei errore commesso, spero non in malafede, magari per aiutare i suoi amici delle cooperative sociali, riguardo la gestione del patrimonio pubblico”. Lo ha dichiarato Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale ad Albenga.

“La risposta dell’Asl, che ha ben spiegato come la pratica di affido dei locali sia stata male impostata dall’assessore, è l’esempio eclatante dell’incapacità di questa giunta di arrivare a qualsiasi obiettivo. L’Asl, poi, ha ribadito come il servizio non sia stato affatto smantellato, ma momentaneamente sono stati trovati spazi adeguati nei locali del centro di salute mentale. Non si possono sempre attaccare i medici che, con professionalità e abnegazione, lavorano per garantire servizi al territorio. E non si può far lavorare invano i tecnici e i funzionari comunali per poi imbastire pratiche sbagliate e inaccettabili”, ha proseguito.

