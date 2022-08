Divieto di balneazione ad Albenga: interessato tratto dal confine con Alassio alla spiaggia Pippo

Albenga. E’ stato apposto il divieto di balneazione ad Albenga, a firmare l’ordinanza il vicensindaco. E’ temporaneamente vietata quindi la balneazione al tratto di mare di 548 metri dal confine con il Comune di Alassio fino al tratto di 50 metri dalla Lega Navale, alla spiaggia Pippo.

A commentare la notizia Diego Distilo: “Che brutta sorpresa per Albenga con un grande divieto di balneazione che colpisce la nostra città a seguito di analisi svolte dall’Arpal. Oggi 20 agosto è davvero assurdo che la nostra città che ha investito milioni di euro subisca ancora questi divieti. L’ordinanza prevede il tratto che va dall’Esseouira alla spiaggia di Pippo proprio dove è presente una vasca di raccolta fognaria che probabilmente non è stata monitorata. La Sca vuole gestire il servizio di una città come Albenga con un operaio e mezzo e un furgone della stessa società parcheggiato per diverse ore davanti ad un locale cittadino. Ma la cosa più strana è che l’ordinanza preveda anche il divieto dalla Sla 22 fino a Che Guevara dove ‘in teoria’ non dovremmo scaricare nulla a mare poiché investiti milioni di euro per il grigliatore” sostiene Distilo.

