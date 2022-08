Finanziato il progetto “Il mare per tutti”, il Comune di Pietra: “Risultato di cui siamo orgogliosi”

Pietra Ligure. “Regione Liguria ci ha appena comunicato che il progetto “Il mare per tutti”, di cui il Comune di Pietra Ligure è capofila insieme ai Comuni partner di Borgio Verezzi, Finale, Loano e altre 11 realtà e associazioni del nostro territorio, è risultato vincitore del bando per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità ed è stato finanziato integralmente con 505 mila euro“. Così commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’Assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino e l’Assessore al turismo Daniele Rembado.

“Un risultato di cui siamo molto orgogliosi – proseguono – e un progetto cui teniamo molto anche perché dimostra come la coesione territoriale sia un punto di forza che ci consente di lavorare in sinergia e portare a casa risultati importanti per tutti i territori costieri e limitrofi, dando un’importante risposta sociale ma anche potenziando l’attrattività turistica dei nostri territori”.

