Genoa, per Blessin nessun passo indietro: “Dobbiamo abituarci alle squadre chiuse”

Genova. Un pareggio a reti bianche che muove la classifica, ma che può fare intuire quali potranno essere le difficoltà del Genoa quest’anno contro squadre che verranno al Ferraris con l’obiettivo di non prenderle e puntare solo sulle ripartenze.

Andando a vedere le statistiche si intuisce l’andamento della partita: 64% di possesso palla per il Genoa, 5 tiri in porta contro 1, 3 respinti contro 2.

I rossoblù hanno avuto difficoltà nel costruire centralmente, con il solo Gudmundsson capace anche nella ripresa di accelerazioni fulminanti che avrebbero potuto fare la differenza. Sfruttata pochissimo la fascia destra di Hefti in fase offensiva.

Il calcio di rigore non concesso dopo l’intervento del var non può rappresentare un alibi, perché il Genoa ha sprecato diverse occasioni, con l’islandese davvero abile sulle accelerazioni a creare superiorità numerica, ma poco concreto nelle due clamorose opportunità che si è creato da solo.

