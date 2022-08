I sassi oblunghi di Corniglia per ‘fachireggiare’

C’è stato un periodo, non molto distante dall’oggi, in cui il mondo occidentale s’innamorò dell’India. Il sitar, il guru, la meditazione affascinavano tutti e tanti, seguendo l’esempio dei Beatles che influenzavano i nostri comportamenti, decisero di fare un viaggio spirituale sulle rive del Gange. Non esistono statistiche che dicano quanti Sprugolotti partirono destinazione New Delhi e dintorni ma di certo l’intera popolazione si convertì in fretta e furia a quel credo. Tutti si trasformarono, infatti, in fachiri, quelli che si sdraiano su letti di chiodi appuntiti senza provare dolore: la separazione netta fra il corpo e lo spirito che l’abbandona per una diversa dimensione. Ma dove trovare da ‘ste parti i letti i letti indispensabili per siffatta esperienza? Essendone i ferramenta sprovvisti, pensa che ti ripensa, venne fuori la soluzione: per fachireggiare bastava andare sullo spiaggione di Corniglia. Non ci si trovava il letto chiodato ma c’erano sassi di ogni specie, forma e dimensione. I meglio erano quelli oblunghi, quasi piatti ma percorsi longitudinalmente da increspature apparentemente lievi ma in realtà appuntite e aguzze capaci di dare alla spina dorsale l’identica ebbrezza del letto di chiodi. E sì perché facevano male ma vuoi mettere l’estasi che colma il corpo a quel contatto straniandolo dal mondo ed elevandolo verso una dimensione più alta, verso il cielo dove il sole cucinava la pelle? Ah, sensazione unica!

L’India era davvero un mantra che portava alla perversione del piacere alimentato dalla sofferenza. Il brutto era che quei sassi erano talmente appetiti che andavano subito esauriti già alle prime luci dell’alba. Ai ritardatari che da viziosi impenitenti erano rimasti a impigrirsi nel materasso ergonomico prodotto dalla ricerca più approfondita e di ultimissima generazione, non restava altra soluzione che indirizzarsi verso i ciaponi misti. Il nome indicava la somma di tante pietre delle più svariate dimensioni. Su di esse veniva disteso un asciugamano che, per quanto fosse rude ed avvezzo ai disagi, non riusciva a smussare né tanto meno a lenire l’asprezza delle punte di quei sassi. Disposti disordinatamente secondo varie direttrici, da tali cuspidi partiva un insieme di vettori di manipolazioni che andavano dalle cervicali verso il basso. Quelli sì che erano massaggi, altro che il tibetano o lo shiatsu! Certo, l’effetto non era lo stesso che su un megapietrone ma si raggiungeva ugualmente il Nirvana. E poi oggi, ma quanto ce le invidia simili piacevolezze chi le senta raccontare mentre sta sdraiato sul comodo lettino sotto l’ombrellone!

