Il Centro aiuto alla vita ringrazia Unoenergy

Sanremo. «Il Centro di aiuto alla Vita vuole ringraziare gli organizzatori di “Uno Energy – accendi la tua estate” in particolare la Dem’Art società cooperativa e la direttrice artistica, la signora Mara De Scalzi, per aver permesso al C.a.v., in collaborazione con il Centro antiviolenza, Accademia di Belle Arti di Sanremo e con il patrocinio del Comune di Sanremo, di portare su un palco della rassegna Unojazz&Blues il progetto #rispettami365 ed arrivare ad un pubblico di oltre 1200 persone. Il Progetto è partito il 25 Novembre 2021, in cui cade la giornata internazionale Contro la Violenza sulle donne, per ricordare che si deve contrastare la violenza sulle donne da parte degli uomini 365 giorni all’anno. Un ringraziamento va anche ai giovani artisti talentuosi che si sono esibiti ieri sera e a tutte le persone che hanno deciso di dare un contributo per le donne vittime di violenza».

