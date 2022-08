Incontro con Marco Tarquinio sul tema della guerra

Era una delle prime volte, venerdì sera a Sarzana, che si teneva un incontro pubblico sul tema della guerra al di fuori di schemi precostituiti. Questo aspetto, insieme al maltempo dei giorni precedenti, poteva far temere una partecipazione non elevata di persone. Sono stati invece oltre cento quanti hanno affollato il chiostro dell’antico convento di San Francesco per “dialogare” sull’argomento con il direttore del quotidiano cattolico “Avvenire” Marco Tarquinio.

“Una partecipazione – hanno detto gli organizzatori – che ci ha fatto piacere e che conferma la forte sensibilità che esiste nell’opinione pubblica su queste tematiche, e della quale chi di dovere dovrebbe tenere conto”. L’incontro, moderato da Egidio Banti per conto degli “Amici di padre Damarco”, è stato introdotto da Corrado Bernardini a nome del circolo Acli sarzanese, anch’esso intitolato a padre Damarco. Tra i presenti, l’ex presidente nazionale delle Acli Roberto Rossini con il presidente provinciale Francesco Passalacqua, il direttore della Caritas diocesana don Luca Palei, i parroci sarzanesi monsignor Piero Barbieri e don Franco Pagano, don Franco Martini, la fondatrice del gruppo “Padre Damarco” Paola Gari, la presidente del gruppo della San Vincenzo Giovanna Rangoni, il consigliere comunale Paolo Mione, la consigliera provinciale di parità Eliana Bacchini. Presente anche Marco De Angelis, docente di filosofia in Germania e promotore del “Manifesto per un’identità filosofica del popolo europeo”.

Tarquinio ha risposto ad alcune domande formulate da Banti, e quindi si è aperto il dibattito, nel quale sono intervenuti tra gli altri, oltre a De Angelis, Pino Lena, Paolo Putrino, Roberto Petrini, giornalista e scrittore. Tra i temi trattati, il ruolo dell’Europa (“Nato nel dopoguerra proprio all’insegna della pace ma ora troppo assente nelle vicende in corso”), la funzione dei mezzi di comunicazione sociale, l’esigenza di promuovere attività di formazione e di sensibilizzazione soprattutto tra i giovani.