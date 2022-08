Klinsmann ricorda il gol allo Spezia nel 1989: “Il primo con l’Inter: indimenticabile”

“Ricordo benissimo il gol che ho segnato contro lo Spezia, il primo gol è sempre speciale. L’azione si è sviluppata con un bellissimo cross di Andy Brehme, come ne ha fatti tanti, poi dopo che ho colpito la palla e l’ho vista entrare in porta ricordo la gioia nell’esultare davanti ai tifosi”. Lo ha detto Jurgen Klinsmann, di cui oggi il Matchday Programme di casa interista riporta le parole in vista della sfida di questa sera.

Partita che si ricorda bene anche dalle parti della Spezia, visto quanto raro era incontrare le grandi del calcio italiane al tempo. Gli aquilotti di Sergio Carpanesi, che avevano sfiorato la promozione nella serie C1 1988/89, si erano guadagnate la qualificazione al tabellone principale della serie A. Si giocò a Monza e i bianchi fecero una grande partita, andando vicini ad una clamorosa vittoria contro la corazzata di Giovanni Trapattoni. In campo i vari Rollandi, Sivieri, Spalletti e tanti altri che sono rimasti nel cuore dei tifosi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com