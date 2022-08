Natale: “Bene stabilizzare i precari della sanità, ma non sono assunzioni”

“Ho avuto un sussulto, come sicuramente molti spezzini, quando ho letto che la Regione Liguria autorizzava l’assunzione di 29 professionisti, in particolare infermieri, per l’azienda sanitaria spezzina. Un sussulto durato la frazione di un secondo, il tempo di scoprire che non si parla di assunzioni vere e proprie, ma di stabilizzazioni. Sono molto contento per le lavoratrici e per i lavoratori che, dopo anni di attesa, finalmente traguardano un contratto serio. Però rimarco come non vi sia nessun incremento di personale”. Lo sottolinea Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico, che torna sul tema del fabbisogno di personale della ASL5.

“Non si parla ancora di allineare il numero di personale con le altre ASL liguri, per non parlare di quelle delle regioni vicine – continua Natale -. Per coprire i turni saranno ancora una volta medici, tecnici, infermieri e OSS in servizio a dover dare la disponibilità a effettuare turnazioni aggiuntive. È fuori dubbio che la dirigenza e tutto il personale dell’ASL5 stiano facendo i miracoli con i mezzi messi loro a disposizione. Infatti fa specie che siano chiamati anche a replicare senza essere chiamati in causa. Ne avrebbero già abbastanza così”.

