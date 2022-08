“Non sono contento del primo tempo, fatto meno di quelle che sono le nostre qualità”

“Non sono contento del primo tempo. Avevamo preparato qualcosa di diverso in fase difensiva: la catena di destra continuava a scappare invece di scivolare e andare in aggressione per togliere alcune soluzioni alla loro fase offensiva. E’ sempre difficile stabilire cosa non ti lascia fare una squadra forte e cosa non fai tu. Ma capita di venire in questi stadi qui e fare anche meno di quello che le tue qualità ti permetterebbero”. Così Luca Gotti, nel post partita di Inter-Spezia, non nasconde gli appunti che, c’è da giurarci, in settimana farà anche alla squadra.

“Siamo partiti nel secondo tempo avendo messo a posto queste cose. Poi prendi il 2-0 e pazienza, ma il tempo è stato gestito in maniera diversa, sia in maniera difensiva che in maniera offensiva – analizza il tecnico ai microfoni di Sky -. Al di là della tua filosofia, ci sono momenti del campionato e delle singole gare in cui puoi fare cose diverse. Io non ero contento del primo tempo della squadra neanche al 35esimo quando eravamo sullo 0-0. C’è un percorso di 38 partite da costruire con equilibrio e lungimiranza. Noi dobbiamo migliorare ogni partita e superare qualche limite che viene, via via, fuori come è successo questa sera”.

