Oltre 600mila euro per l’asilo di via Brilla a Savona, Di Padova: “Soddisfatti, un altro tassello per il settore 0-6”

Savona. “Siamo soddisfatti per questo risultato. E’ un tassello che ci porta avanti nel rafforzamento del settore 0-6”. A dirlo è il vicesindaco e assessore alle politiche educative Elisa Di Padova in merito al finanziamento di oltre 600mila euro per la riqualificazione dell’asilo di via Brilla a Savona.

“Non risolve oggi la situazione, ma in futuro. Approfittiamo del finanziamento per riaprirlo”, ha sottolineato Di Padova. La capienza dell’asilo sarebbe di 24 posti ma al momento è chiuso. Quando sarà pronto potrà accogliere fino a 36 bambini.

