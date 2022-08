Politiche 2022: la Lega schiera Rixi e Pucciarelli in due collegi. Ecco i punti fermi delle candidature al centrodestra

Liguria. Manca quasi un mese al voto e ora si sta componendo il puzzle delle candidature. Ieri, in serata, sono arrivati i punti fermi in casa Lega. Il genovese Edoardo Rixi, in odore di ministero in caso di vittoria del centrodestra, schierato all’uninominale per la Camera per il collegio di Liguria Ponente (Savona e Imperia), la spezzina Stefania Pucciarelli, sottosegretario alla Difesa, corre per l’uninominale per il Senato nel collegio di Levante.

Nelle prossime ore si attendono anche i posizionamenti per il proporzionale. I due politici del Carroccio, figure di rilievo e considerati tra gli “intoccabili” vanno quindi a riempire due caselle, nel caso di Pucciarelli senza grandi sorprese, qualcuna di più per Rixi la cui candidatura mette in forse il secondo giro in parlamento per Sara Foscolo e Flavio di Muro. Ma appunto tutto si deciderà con le liste del proporzionale. In tal senso Francesco Bruzzone sarebbe quasi certamente il capolista al Senato.

