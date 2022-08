San Bartolomeo al Mare. Verso le 16 una Citroen C8 è andata in fiamme all’uscita dello svincolo autostradale di San Bartolomeo al Mare. Illese le persone che si trovavano a bordo, che sono riuscite a uscire prima che l’abitacolo venisse completamente divorato dall’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Ancora in fase di accertamento le cause del rogo.

