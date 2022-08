Alle 17.30 circa un incidente si è verificato a San Colombano, in Fontanabuona, località Bavaggi, via Nicola Sturla. Un motociclista di 34 anni, ha riportato diversi traumi. Sul posto sono intervenuti il 118 di Lavagna con Tango1, la Croce Verde di Carasco e la Croce Rossa di Cogorno. Il paziente è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Lavagna. Sul posto anche i carabinieri per accertare dinamica e responsabilità.

