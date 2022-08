Turismo accessibile, 500mila euro per il progetto Liguria Levante Tourism4all

Genova. Sono due i progetti vincitori in Liguria del bando per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo per le persone con disabilità che attraverso il Fondo nazionale per l’inclusione delle persone con disabilità ha stanziato 1.200.000 euro per la nostra regione.

Una commissione composta da esperti in materia sociale e in materia relativa al turismo, ha valutato i progetti pervenuti. In base alla graduatoria sono stati ammessi al finanziamento ‘Il Mare per tutti’ e ‘Liguria Levante Tourism4all’.

