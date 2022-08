Bergeggi. Grave incidente questa sera, poco dopo le ore 2o, a Bergeggi, lungo la via Aurelia, nei pressi del Faro. A scontrarsi un’auto e uno scooter, quest’ultimo guidato da una donna cinquantenne che ha avuto la peggio.

A causa dell’impatto, infatti, per il quale non si registrano altri feriti, i soccorsi hanno deciso di trasportarla all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso per un sospetto importante trauma cranico.

