Basilico e limoni cinqueterrini ambasciatori a Rimini, lunedì Toti al convegno sul Pnrr

Domani lunedì 22 agosto al Meeting di Rimini, dopo un punto stampa alle 16.30 il presidente regionale Giovanni Toti parteciperà al convegno ‘Il Pnrr, sviluppo e valorizzazione del territorio’, in programma alle 17, e visiterà lo stand della Liguria, quest’anno rappresentata dal basilico e dai limoni delle Cinque Terre. Sarà presente anche l’assessore Giacomo Giampedrone.

“Lo scorso anno avevamo proposto la focaccia al formaggio di Recco IGP insieme alla mandarinata e limonata di Portofino – ha ricordato il presidente della Regione Liguria – . Quest’anno invece il protagonista sarà sua eccellenza il basilico che oltre al pesto sarà utilizzato per essere abbinato ai limoni delle Cinque Terre, diventando una granita che saprà rappresentare i sapori aspri ma anche dolci della Liguria. Lo scorso anno il Meeting era tornato ad essere in presenza dopo essere riusciti a mettere all’angolo il Covid grazie ai vaccini, questo Meeting invece rappresenta la definitiva consacrazione per il turismo e l’economia della Liguria”.

Quest’anno presso lo stand della Regione Liguria il basilico sarà il ‘trasformato’ in pesto dallo chef Roberto Panizza che mostrerà ai visitatori l’antica arte della salsa ligure realizzata con il mortaio.

