Biancheri entra nella storia dei sindaci di Sanremo «Ora riqualificare lungomare e vecchia stazione»

Sanremo. Allo scoccare della mezzanotte il sindaco Alberto Biancheri entrerà nella storia del Comune di Sanremo, diventando il primo cittadino che per più tempo in assoluto ha amministrato Palazzo Bellevue dal dopoguerra ad oggi. Un totale di 2996 giorni trascorsi dalla sua prima elezione avvenuta nel maggio del 2014. Biancheri sorpasserà tra meno di 24 ore Giovanni Asquasciati, la cui giunta cadde il 20 agosto del 1959, dopo 8 anni, 2 mesi e 20 giorni da sindaco in carica.

Chi l’avrebbe mai detto? In questi ultimi otto anni si è parlato spesso di maggioranza in perenne crisi d’identità, a volte si è sentita pronunciare persino la parola dimissioni. Uno spauracchio, utilizzato evidentemente per serrare le fila piuttosto che anticipare forfait. Otto anni passati attraverso rimpasti di giunta dolorosi. Festival incredibili e sfide, a partire dalla gestione dell’inchiesta sui “furbetti del cartellino” del 2015. E’ stata quella l’ora più buia del neo eletto sindaco Biancheri. A raccontarlo è lui stesso.

» leggi tutto su www.riviera24.it