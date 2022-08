Bordighera, auto distrutta dalle fiamme alle Due Strade

Bordighera. Un’auto Fiat Uno è stata completamente distrutta dalle fiamme intorno alle 22 in zona Due Strade nel territorio comunale di Bordighera, nei pressi del bivio per Vallebona.

La vettura era parcheggiata vicino ad altre macchine, ma il repentino intervento di vigili del fuoco di Ventimiglia ha evitato che le fiamme si propagassero sulle altre auto.

Al momento non sono chiare le cause del rogo. Sembra che la Fiat fosse ferma da qualche tempo: il proprietario infatti avrebbe dichiarato di non utilizzarla da diversi giorni.

