Brugnato 5Terre Outlet Village: Orietta Berti chiude le Summer Nights

Grande successo ieri sera per l’esibizione di Orietta Berti, l’ultimo appuntamento con le Summer Nights a Brugnato 5Terre Outlet Village.

La cantante, che vanta una recente collaborazione con Fedez e Achille Lauro per il singolo tormentone “Mille”, ha ripercorso attraverso pezzi indimenticabili come “”Fin che la barca va” e “Io tu e le rose” la sua invidiabile carriera. Tra una canzone e l’altra, l’artista si è raccontata in una speciale intervista con la speaker di Radio Number One Laura Basile.

