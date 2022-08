Farebbero comodo alla Sampdoria viste le difficoltà in attacco ma per il momento Roberto Mancini e Attilio Lombardo si rilassano e tornano a Genova per relax.

Quest’oggi sono andati a pranzo a la Trattoria La Ruota a Nervi insieme a Lele Oriali campione del Mondo nel 1982 ma anche ex dirigente dell’Inter.

» leggi tutto su www.levantenews.it