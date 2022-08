Centro salute mentale ad Albenga, Gaia: “Iter corretto, Ciangherotti non perde occasione per tacere”

Albenga. “Duole constatare che, ancora una volta, il consigliere di minoranza Eraldo Ciangherotti non perde occasione per tacere. L’iter procedurale intrapreso dal Comune, che ha portato alla messa a disposizione degli spazi per gli incontri multifamiliari del Centro Salute Mentale, era corretto”. Così l’assessore comunale di Albenga Marta Gaia in risposta alle affermazioni del consigliere forzista Ciangherotti.

“Il responsabile del Csm di Albenga, mosso dalla nobile volontà di trovare una soluzione per riprendere gli incontri, non ha però comunicato e non ha coinvolto i suoi superiori nella richiesta di spazi al Comune, con conseguente richiesta dell’Asl di annullamento dell’atto per una ‘procedura di richiesta non esatta’ per le loro procedure interne, ‘precisando che non è volontà dell’Asl2 procedere alla ratifica dello stesso, in quanto non sussiste l’interesse ad acquisire in comodato tali locali’. Gli spazi, individuati nella sala dell’affresco all’interno del chiostro San Bernardino, sono stati valutati idonei sia dal responsabile del Csm di Albenga sia dallo psicologo, incaricato per gli incontri di gruppo che si sarebbero dovuti svolgere una volta ogni 15 giorni per una durata di poche ore al giorno”.

