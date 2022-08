“Domani cambi idea”: il tormentone estivo del savonese Pier Caruso insieme alla rapper Lady Shake

Savona. Il 12 agosto è uscito ufficialmente “Domani cambi idea”, la nuova collaborazione del cantautore savonese Pier Caruso con la tiktoker e rapper Lady Shake.

Dopo la recente esperienza radiofonica come conduttore del programma “Non siamo Sanremo”, andato in onda nella settimana del Festival 2022 su Radio 104, oggi Pier Caruso, dimostrando di essere polivalente sia musicalmente che artisticamente, si è perfettamente adattato al tormentone estivo reggaeton romantico insieme a Lady Shake, che canta in spagnolo e balla un Chakalakachaka.

