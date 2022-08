Elezioni politiche, l’architetto Giovanni Spalla candidato savonese alla Camera per il M5S

Liguria. “In una partita così importante come quella del Pnrr, il MoVimento 5 Stelle ha scelto, per i collegi uninominali, anche persone della società civile: se eletti, potranno vigilare anche sui progetti per la nostra regione. In questo momento servono competenze e professionalità e crediamo di aver scelto, nel mix tra tecnici e politici, le figure giuste per continuare a stare dalla parte giusta”, dichiara il portavoce e referente regionale del M5S Roberto Traversi, che sarà candidato anche nell’uninominale Liguria 2 per la Camera.

Per il MoVimento 5 Stelle, nei quattro uninominali della Camera, correranno: l’architetto Giovanni Spalla (Liguria 1, Ponente-Savona); il portavoce Roberto Traversi (Liguria 2, Genova-Ponente); l’ex portavoce in Consiglio comunale Maria Tini, medico specialista ginecologo impegnato in ambito consultoriale, da sempre al servizio della sanità pubblica e in un’associazione senza scopo di lucro (Liguria 3, Genova Centro Est-Levante); e la consigliera comunale di Sarzana Federica Giorgi (Liguria 4, La Spezia-Levante).

