Gotti chiede di rivedere un episodio in area su Nzola in diretta a DAZN

“Mi fate una cortesia, perché non ho avuto l’occasione di rivederla… anzi, non è stata data l’occasione di rivederla. Mi fate vedere il replay dell’intervento su Nzola in area?”. Garbato e fermo, Luca Gotti ha dedicato qualche secondo del suo post partita ai microfoni di DAZN per poter analizzare un particolare sfuggito ai più. Durante Inter-Spezia, sul punteggio di 2-0 per i padroni di casa, un presunto tocco di Brozovic sul centravanti aquilotto non ha avuto un passaggio alla moviola come l’allenatore avrebbe voluto.

L’arbitro Ghersini, in quel momento al limite dell’area non ha avuto dubbi nel chiedere a Nzola di rialzarsi. Gotti però avrebbe voluto poter godere di un focus su quel passaggio. Le immagini usciranno solo dopo il collegamento, ma qualche dubbio rimane nel clan bianco.

